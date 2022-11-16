擬設氣候變化專員及首席環保主任　議員斥架床疊屋

因應環境及生態局的職能擴大，立法會人事編制小組委員會今日（16日）通過環境科及環保署的內部重組方案。多名議員質疑政府新設氣候變化專員和首席環境保護主任（廢物收集）是「架床疊屋」和增加效率令事情「更加混亂」。政府回應指成立氣候變化專員是因為氣侯變化涉及大量部門和工作，所以需要高層統籌政府各部門的工作。

議員楊永杰批評開設首席環境保護主任（廢物收集），以環保署去處理垃圾固體收集工作為 「架床疊屋」，不是增加效率是令事情「更加混亂」，質疑政府為何不能將環保署的收集工作，轉交食環署處理，又關注政府為何需要特設氣候變化專員，而不直接將首席助理秘書長（氣侯政府科），改為氣候變化專員。他認為實際掌握最多資料的是秘書長，將秘書長改為氣候變化專員「更加實際」，可以節省公帑和更有效益；另一議員張欣宇亦批評氣候變化專員和秘書長，兩者工作性質高度重疊，質疑是否需要「搵一個三百幾萬嘅人，支援另一個三百幾萬嘅人，去做同一樣政策」。

環境及生態局局長謝展寰回應指，設立首席環境保護主任（廢物收集），是因為希望將所有垃圾當資源處理，所以希望從環境方面帶領整個改變，又指成立氣候變化專員是因為氣侯變化涉及大量部門和大量工作，所以需要高層人統籌政府各部門的工作，認為首席助理秘書長（氣侯政府科）不能代替氣候變化專員統籌整個政府。

另外，議員林振昇指氣候變化專員工作比較寬，關注政府會否公開招聘需要專業知識的公務員。謝同意氣候變化專員需要知識是多方面，表示不會抹煞外部招聘的可能性，稱若然在政府內部找不到合適的人選，會考慮公開招聘。