螺旋槳擊斃女乘客　快艇船長危及水上安全罪成還押

商人3年前駕快艇載同友人及子女的同學到西貢大浪灣，期間卻遇上巨浪。由於商人認為或有翻船危險，情急下疑無視快艇上的52歲女友人仍在水裏，依然啟動引擎轉頭，導致螺旋槳擊中該女友人，結果她重創死亡。事後商人為掩飾快艇超載4人，教唆5名同船親友，向警方虛報船上只有11名乘客。該名商人被控7罪，他承認1項違反條件及限制及5項煽惑他人誤導警員罪，但否認1項危及他人在海上的安全罪受審。經審訊後，區院法官今（16日）亦裁定此罪罪成，辯方求情稱被告與死者相識逾20年，自言會背負一生一世的責任。法官下令被告還押至11月25日判刑。

56歲被告董波，承認在2019年10月19日，作為開敞式遊樂船「Miss Conduct Junior」的船長，違反該船隻牌照限制超載。他另承認在2019年10月19日至11月8日期間，煽惑5名人士誤導警員，指涉案船隻上只有11人。至於被告否認的控罪指，被告危及洪小媛及其他人安全，即當他們在該船隻附近的水域時，被告啟動該船隻的引擎駛走船隻。法官就此裁決時指，被告當時必然知道死者已身處水中，但他仍選擇啟動引擎，把船隻掉頭駛走，裁定他的行為危及死者安全，裁定他罪成。

辯方求情時指，被告現時任職一間科技發展公司的董事。被告及其家人與死者分屬好友，不時一起外出遊玩。事發時船隻遇上大浪，被告未遇過類似情況，他為了救船才啟動引擎。被告對其行為深感悔咎，形容事件是悲劇。就着被告煽惑5人向警方提供假資料，即5人的子女不在船上，被告之目的不是為了隱瞞，而是不想年幼小童捲入事件中，令他們受二度傷害。法官質疑，被告大可告訴警察不要為小童落口供，反問辯方「係咪想我讚返佢？」

案件編號：DCCC 365/2021