議員斥公僕非忙於做實事愈做愈慢　轟部門舊思維人多嘈嗰啲先做

立法會一連3日辯論《2022年施政報告議案》，首階段討論「築牢安全根基、堅守一國之本、發揮兩制之利、着力提高治理水平」。議員謝偉銓指《施政報告》雖訂立110個績效指標，但重點在於政府可不可以講得出、做得到，公務員會不會更加積極有效落實相關措施，來讓市民切身感受到成果。他又指目前政府財赤嚴重，而且短期內很難好轉，因此沒可能大增人手落實新政策，但甚少聽到政府主動檢視刪減過時職位、過剩人手。

謝續指公務員目前不是忙於做實事，而是忙於走程序，當發現有部分做得不夠好，就只會加程序、指引和監管，當發現滿足不到期望時，就要求加人加位甚至加局加部門，但可見政府「愈做愈慢」，只能「見身郁唔見米白」。

針對部門的工作方面，議員何俊賢批評政府的舊有意識形態是側重於「人多嘈嗰啲」就做先，對較弱勢社群就唔做，直至受影響的人士爆發，政府才出來「冚」。他舉例有新聞指出垃圾屋情況，政府「即刻衝過去」，議員過去多次叫政府衝前去做，但政府卻不肯，直到記者揭發後先肯做，他指「咁不如搵記者好過搵議員」。他強調「唔好以為就（致謝議案）投贊成票」，政府就代表工作好好而自滿。

議員簡慧敏指公務員政治中立方面需強化效忠政府的內涵，並非只是在《守則》刪去「政治中立」就可以，反而按照關係邏輯，公務員應效忠中央委任的首長，即行政長官。勞工界議員梁子穎發言時亦指「打鐵還須自身硬」，促政府就公務員薪酬、架構作檢討。他指政府要有客觀公務員薪酬制度，才可吸引大家到「熱廚房」，並批評政府職系架構沒有檢討。對於實現共同富裕，他指重點要減輕福利開支、精準解決問題，做到每一個不同階層都感到富裕，又稱要盡快完成公職人員及資助員工宣誓，共同說好中國故事。