食環署轄下街市140個攤檔　12月上旬公開競投

食環署今日(16日)公布，為更有效運用空置的公眾街市攤檔及為市民提供就業機會，轄下30個公眾街市共140個攤檔，將於12月上旬進行公開競投。租約為3年的固定租期，由明年5月1日起生效，租期屆滿後沒有租約續期權利。每月租金競投底價視乎個別檔位的大小及位置，由130至15,500港元不等。

攤檔分布港島及離島、九龍及新界區，數目分別有46、64及30個，可售賣貨品涵蓋非食物類乾貨或濕貨、食物類乾貨或濕貨、鮮肉、鮮魚、水果、燒味和滷味等。發言人指，凡年滿18歲並通常居於香港的人士，均可參加攤位競投。為提供機會讓更多人士投得攤檔，並提高攤檔種類的多元化以增加市民的購物選擇，每名承租人在同一街市租賃攤檔的數目將有所限制。現有的攤檔承租人不得參與同一街市的第一輪攤檔競投，只可於第2輪競投中競投一個攤檔，而任何在新3年固定租期租賃方案下的承租人，則在任何情況下都不得參與競投同一街市的攤檔。

公開競投會以「先到先得」形式安排入場，額滿即止。食環署將在每場競投會開始前的30分鐘登記及派發即場競投會的入場票。欲參與競投人士須於競投會場地的等候區輪候，出示其香港身份證或護照作登記以領取該競投會的入場票。此外，競投人士經核實資格後會獲發專屬競投牌作競投之用。為確保公開競投能在有秩序及公平情況下進行，食環署已邀請警方、廉政公署及競爭事務委員會代表到競投場地進行監察。