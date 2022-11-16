678名青少年去年涉毒品案被捕　16至20歲佔逾8成

青少年涉毒品案件問題惹人關注，根據統計，因涉干犯毒品罪行而被捕的21歲以下青少年，2021年有678人，較去年的514人升近32%，其中16至20歲有562人，佔總體近83%，10至15歲則有116人。值得留意的是，10至15歲的人數，是過去5年間首次破百。

保安局回應議員書面質詢表示，一直致力追查利用學生及青少年販毒的罪犯，並根據《危險藥物條例》(第134章)第56A條積極向法庭申請對該些操控人加重刑罰，以增強阻嚇力，自2013年起，執法部門成功引用條例向法庭申請額外加重刑罰的案件有22宗。最近成功例子是今年6月，一名男子被控於2019年串謀製造「冰」毒並利用其15歲女兒買製毒工具，警方成功引用條例加刑1年，總刑期增至監禁29年。

此外，局方指已制訂及推行多項措施，以遏止青少年干犯毒品罪行，例如保安局禁毒處推行「健康校園」，又和執法部門透過各類禁毒宣傳活動，包括更多利用社交媒體和網上平台，持續向不同的目標群組尤其是(青少年及年輕成年人)傳遞禁毒信息，局方又加強有關管制大麻二酚(CBD)的宣傳，警方則於今年9至11月推行大型宣傳活動「禁毒季」等。