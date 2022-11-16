政府4萬外判工　時薪最低37.5元　房署合約63%最低價中標

政府外判工的待遇備受關注，議員林振昇今（16日）向政府提出書面頭質詢，包括政府外判工的人數、外判工的待遇以及政府在避免外判工中暑上的措施。財經事務及庫務局局長許正宇書面回應指目前約有4萬名外判工，時薪介乎37.5至88.7元之間，在酷熱天氣下會提供快乾物料製成的制服。

林振昇質詢政府食環署、康文署、產業署及房屋署批出的外判服務合約數目，及有多少合約是批予標價最低的投標者。許正宇回應指政府2021至2022年度中總計批出105份合約，其中房屋署的潔淨服務上批出合約中有63%是最低價投標者，康文署及房屋署的其他服務則分別佔56%和52%。

許表示，截止2022年10月1日，外判工時薪介乎37.5至88.7元之間。在潔淨服務中，康文署有3256人時薪只有42.6至45元，食環署有逾1萬人時薪達47.6元以上；保安服務中，康文署有1804人時薪介乎40至42.5元之間，房屋署則有1104人時薪達47.6元以上；其他服務中，四署有46.1%時薪均達47.6元以上。

針對預防外判工中暑的措施，許指勞福局於2021年公布《就政府服務承辦商非技術僱員自2019年4月1日起實施的改善措施的檢討報告》。檢討報告建議承辦商為在夏季進行户外工作的非技術員工提供以快乾物料製成的制服，以及將預防中暑的措施加入有關招標文件中作為作業指引。上述4署於2021年4月1日或以後招標均全部已加入了有關措施的要求。