涉虛報三跑項目土壤測試　機管局前工程師被控提堂

廉政公署落案控告機場管理局1名前工程師，指他涉嫌在地盤監督紀錄，虛報為「三跑道系統項目」機場東消防局檢查土壤樣本及現場測試，並使用有關紀錄誤導機管局及其消防設施設計顧問。他被控13項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，案件今天（16日）在西九龍裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，案件押後至明年1月11日再訊，被告准繼續保釋。

被告張樂安（40歲）為機管局前高級項目工程師，被控13項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，指他於2020年11月11日、同年12月3日及同年12月21日，在香港，作為機場管理局及艾奕康顧問有限公司的代理人，即機管局高級項目工程師及被指派為艾奕康有關EFS機場消防局項目的適任技術人員，意圖欺騙其主事人而使用13份文件，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，以及他明知意圖用以誤導機管局及艾奕康的。

有關紀錄疑虛假顯示，被告於同年9月至12月期間多個日子，執行特定任務並檢查抽取土壤樣本及現場測試。廉署調查發現，被告在上述日子因8號風球，或休假或外出參加會議，並沒有執行監督職務。

案件編號：WKCC 4260/2022