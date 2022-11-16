去年錄32條鯨豚擱淺　環境局籌備新北大嶼海岸公園

本港海洋生物保育情況長期受市民關注，環境及生態局局長謝展寰今(16日)回覆議員時表示，去年本港錄得32宗鯨豚擱淺個案，按年少20宗。為保護中華白海豚和江豚等重要海洋生物，漁農自然護理署已設立多個海岸公園，計及分別於2020年及2022年指定的大嶼山西南海岸公園及南大嶼海岸公園，本港受保護的海域總面積達逾6,000公頃。該署正籌備指定新的北大嶼海岸公園，料屆時受保護海域總面積將超過8,500公頃。

謝展寰表示，本港鯨豚擱淺個案分布於沿岸各區，如西貢、清水灣、南區、南丫島、大嶼山及屯門等，無明顯分布模式。鯨豚擱淺紀錄全年12個月亦會發生，其中中華白海豚較常於夏季擱淺，而冬季則有較多江豚擱淺紀錄。謝又表示，今年度政府於海洋保育工作的開支估算為9,923萬港元，較少於上一年度的1.02億港元；下個年度開支估算則為8,665萬港元。海洋保育工作主要包括：將有重要生態價值的水域指定為海岸公園或海岸保護區、持續研究和監測香港海洋環境的生物多樣性、制定及採取適當措施以保育重要的海洋物種等。

至於市民近年關注「明日大嶼願景」填海計劃相關工程恐影響海洋生態。謝謝展寰指，現時的填海技術能有效減低工程對周遭水質和生態的影響，例如「非浚挖式填海方法」及「深層水泥拌合法」，可免卻移除海床淤泥的工序，能完全消除移除海床淤泥對環境造成的汚染。政府亦會盡量保留現有生態海岸線，以及在可行情況下於人工島建立人造生態海岸線。