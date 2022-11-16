保險代理認騙公司逾15萬港元佣金　准保至12.14判刑

廉署今年8月落案起訴1名前富衞保險代理，控告他涉嫌藉訛稱2名客戶向保險公司投保，詐騙該保險公司佣金。被告早前認罪，案件原定今天（16日）在東區裁判法院作判刑。裁判官指本案案情嚴重，涉及金額逾15萬港元，被告是公然違法，若考慮判監，將會是一個較長的刑期。但考慮到被告已向僱主全數歸還佣金，今天遞上的求情信內透露更多案件詳情，有助當局調查。裁判官考慮多個求情因素後，決定將案件押後至12月14日判刑，期間為被告索取社會服務令報告，並准被告保釋候判。

36歲被告李家堯，被控2項欺詐罪，控罪指他涉嫌於2019年7月至8月期間，身為富衞人壽保險（百慕達）有限公司保險代理，向富衞虛假地表示，2名客戶申請投保2份保單及已繳付相關首年保費，並意圖詐騙而誘使富衞承保和簽發該2份保單。

案情透露，被告於案發時是富衞的保險代理，若售出保險產品，便可獲發首年佣金，如他達到銷售目標，亦可獲發各種類獎金。被告承認於2019年7月至8月期間，向富衞訛稱2名客戶申請投保2份保單及已繳付相關首年保費。富衞因而承保及簽發該2份保單，並就該2份保單向被告發放兩筆首年佣金約16萬元。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，調查發現該2名客戶並不認識被告。2人沒有提出上述投保申請，亦未曾就該等保單繳付保費。如富衞知悉該2份投保申請載有虛假資料，便不會批核該等保單及向被告發放上述首年佣金。此外，由於該2份保單助被告達到銷售目標，他本應獲發1筆約9.7萬港元的年終獎金。惟被告於2020年2月遭解僱，富衞最終沒有向他吿發出該筆年終獎金。

案件編號：ESCC 1692/2022