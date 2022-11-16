保就業10月底批逾328.8億元資助　2萬僱主違反承諾須退回款項

政府在防疫抗疫基金下推出「保就業」計劃，向僱主提供為期3個月的工資補貼。勞工及福利局今日(16日)回覆議員書面質詢，文件顯示，計劃共獲17.6萬宗申請，約17萬名僱主符合資格，而截至今年10月底，秘書處共批出逾328.8億港元資助，計劃行政開支約為總資助額的0.4%；另同期更有約2萬名僱主因未能遵守計劃聘用承諾，需退回相關工資津貼及繳交罰款。

勞工及福利局局長孫玉菡回覆議員書面質詢時稱，截至今年10月底，秘書處批出5月份工資補貼共121億港元，涉約157萬名僱員，其中約148萬名僱員獲「全額補貼」、8萬名僱員獲「半額補貼」及1萬名僱員獲「年長補貼」；另外亦有逾15萬名僱主已獲批6、7月份工資補貼，涉款逾200億港元及約135萬名僱員，約127萬名僱員獲「全額補貼」、近7萬名僱員獲「半額補貼」及1萬名僱員獲「年長補貼」；更有9.8萬名自僱人士獲批資助，涉款7.8億港元。至於餘下仍未完成的個案，主要涉及6、7月份工資補貼申請，當中因僱主要求覆檢或牽涉較複雜的個案。

孫玉菡續說，截至今年10月底，有約2萬名僱主因未能遵守計劃聘用承諾，需退回相關工資津貼，以及額外繳交退回補貼的10%作為罰款，至今有逾80%僱主已全數退回款項及罰款，政府將繼續向餘下僱主發出繳款單，要求在限期前退回仍未收回的差額。至於第3輪創造職位計劃，至今已在公營及私營界別為不同技能及學歷的人士開設了約9萬個有時限職位，有約6.8萬個職位已聘請員工入職。在開設的有時限職位中，主要包括非公務員合約僱員崗位、政府服務合約下所需的人手，如按合約使用的中介公司僱員或外判服務員工，以及顧問合約下所需的人手等；非政府界別職位，則包括生產力促進局、市區重建局和貿易發展局等個別公營組織或機構。