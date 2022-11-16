獅隧改善工程擬2025年展開　新三線管道最快2029年通車

為加強新界與九龍的交通連接，政府上月就獅子山隧道改善工程刊憲。運輸及物流局局長林世雄今(16日)回覆議員時表示，計劃明年展開詳細設計，2025年起施工，並預計新隧道管道可於動工後4年啟用，再多4年則可提供雙管道三線行車。屆時，每條管道的容車量會由每小時3,600小客車單位，增加至5,400小客車單位。

林世雄表示，改善工程複雜且具挑戰性，需分階段進行以維持隧道正常運作。首先需於兩條運作中的行車隧道之間建造一條新隧道，其施工空間非常狹窄，環境限制較大。同時，需在維持隧道正常運作下，遷移及重置現有設施，包括通風大樓、行政大樓等，以騰出空間作工地。新隧道建成後，需要數次調動行車以為現有隧道進行擴建，而每次調動行車前均需要重置、測試和啟用隧道營運所需的機電系統和消防系統。另外，工程需重置部分於隧道管道內的現有主幹食水管，預計將涉及廣泛更改食水供應區，需分階段進行以維持穩定的食水供應。

林世雄同時透露，土木工程拓展署正在推展大埔公路(沙田段)擴闊工程，料有望明年完成。此外，沙田T4號主幹路已於去年刊憲，並將於完成所需法定程序和設計工作後，明年申請撥款，落成後可望紓緩沙田及鄰近地區的交通情況。