議員指南韓七欖播錯國歌　反映港府對國安措施及危機意識不足

南韓仁川日前舉行的亞洲7人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，主辦機構把「黑暴」歌曲當作中國國歌播放。多名議員今日(16日)立法會會議上亦作出評論。議員何俊賢批評事件反映港府針對國家安全的措施、機制、教育及危機意識不足，指有時國家安全問題是出其不意，「霎時間反應唔到就有辱國體」，他又稱「 點解領隊唔出聲」，促請特區政府做好維護國家安全工作，檢討自身機制。

對於有說職員在網上搜尋中國國歌，議員吳秋北指網上搜尋存在「香港國歌」，政府應該有機制處理，律政司也應檢討司法覆核被濫用。他又指市民愛國意識和歸屬感要加強，認為在播錯國歌事件上，香港隊由於缺乏此意識，導致他們對事件表現和處理方式令人遺憾。

飲食界議員張宇人指，雖然現時國安法實施，但「不要以為香港已經安全」，要時刻警惕，防止「死灰復燃」，他稱7欖比賽播錯國歌就是「活生生例子需要正視」。另一議員郭玲麗指香港的公共圖書館有港獨書籍，最近又有播錯國歌的情況出現。她指要本港做好國家安全，但「打鐵還須自身硬」，呼籲設法增加自身民族自豪感，對抗外國勢力滲入本港。