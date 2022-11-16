約400津助及合約院舍完成通風評估　孫玉菡：陸續跟進改善建議

第5波新冠疫情期間，院舍成重災區，不少長者染疫或死亡。勞工及福利局局長孫玉菡今日(16日)回覆議員書面質詢時表示，在過去2020年12月推出為期1年的「改善院舍感染控

制及通風設備限時性計劃」，共獲1,082間院舍參與。另外，有約400間津助及合約院舍已完成通風情況評估，並陸續跟進改善建議。

孫玉菡稱，上述「改善計劃」完成後，社會福利署更聯同機電工程署、屋宇署在今年4至6月間，到訪全港700多間私營及自負盈虧院舍，實地視察院舍的通風情況，並提出改善通風系統建議。另有約400間津院及合約院已完成由專業人士進行的通風評估，陸續跟進改善建議。

孫續指，社署與衞生署由今年6月起，已安排護士在12個月內，到訪全港私營院舍，包括私營機構營辦的合約院舍和自負盈虧院舍，進行額外4次的實地評估探訪，以確保院舍遵守感染控制措施，又向院舍員工就感染控制提供建議和培訓；社署亦同時向營辦津助或合約院舍的非政府機構提供特別補助，包括安排在其轄下院舍進行同樣的感染控制實地評估。