議員關注專才來港情況　政府指截至上月只得4人符合「優秀人才入境計劃」

近年本港致力發展成綠色金融中心，不過在簡稱ESG的環境、社會和管治方面的專才出現短缺情況。議員譚岳衡今日(16日)向政府提出書面質詢，關注去年把ESG相關財經專才新增到香港人才清單後，共吸引了多少名相關專才來港就業，同時政府有否其他計劃和措施吸引更多ESG相關專才來港就業。財經事務及庫務局局長許正宇指截至今年10月，共有4名人士獲確認符合「優秀人才入境計劃」的申請，並獲分配名額。

議員譚岳衡問及政府會否採取更多措施以加強培訓及發展ESG相關專才，許正宇回覆指，現時以ESG為課程名稱的金融服務業基金課程有約10項，並持續增加。當局亦預留2億港元，推出為期3年的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，向接受可持續金融培訓及獲取相關資歷的人士提供資助。

許正宇又透露為培育更多人才，金管局去年首次推出「銀行業銜接課程」，由業界專業人士親自教授綠色金融方面的項目，金管局亦於今年與銀行業聯合推出「銀行業畢業生培訓計劃」，為包括綠色和可持續金融的快速增長領域提供入門級職位，而培訓生的僱用期由今年9月開始。