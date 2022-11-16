過去3年近萬名非本地畢業生　因就業安排獲本港居留權

蔡若蓮說，過去3年每年維持有3,000多人，透過安排留港而最終取得居留權。

本港近年受疫情、社會環境動盪等因素，移民潮興起，各行各業均面對人才流失問題。有議員關注非本地畢業生留港或回港的就業安排，教育局局長蔡若蓮今日(16日)回覆議員書面質詢時表示，去年有逾3,200人根據安排，留港12個月後獲批首次延期逗留申請，較2019年的近5,000人減少；至於過去3年，每年則維持有3,000多人，透過安排留港而最終取得居留權。

蔡若蓮說，政府過往已設立獎學金，以吸引傑出非本地學生來港升學，如「一帶一路獎學金」、「卓越表現獎學金」等，惟政府沒有備存獲獎學生在修畢課程後，根據「安排」申請留港或延長在港逗留期限的統計數字。然而，以「一帶一路獎學金」為例，獲獎學生在申請獎學金時，普遍表示有意在修畢課程後留港工作或發展。

蔡續指，本港專上院校一直透過不同渠道致力協助非本地學生規劃畢業後的發展，例如留港持續進修或工作，受惠者包括各個獎學金的獲獎學生。院校轄下的不同學院及學生事務處亦會提供相關資訊和多元化的支援服務，包括就業和實習培訓機會、招聘講座、職業輔導及諮詢服務等，以鼓勵非本地學生在畢業後留港工作。政府會持續檢視各項措施的成效，適時考慮優化相關安排。