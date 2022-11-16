血管瘤撕裂死因研訊　專家指廣華應接收死者

2019年荃灣仁濟醫院1名病人因血管腫瘤撕裂，急須轉介到設有血管科的醫院以止血，但廣華醫院疑以該病人的情況惡劣，不符合指引要求為由，在1小時內4次拒絕該病人的轉移。該病人其後獲跨聯網的瑪麗醫院接收，8日後不治。死因庭今（16日）繼續就事件展開研訊，血管外科專家同意該指引是用於衡量轉移病人的利弊，但他同時指出如果病人無法轉院，都是死路一條，而「有咩衰得過死？」。研訊現押後至明日作結案陳詞。

本個案死者蔡志德去世時已退休，終年67歲。病理科醫生黃德肇供稱，解剖報告顯示，死者出現動脈粥樣硬化後，他的血管腫瘤撕裂，導致急性心肌梗塞，即是其直接死因。中文大學講座教授、血管外科專家劉潤皇供稱，參考醫學數據，如果死者得到合適治療，他有一半機率死亡，加上死者尚算後生、在心臟停頓後經搶救能夠回復心跳，及只有高血壓等因素，認為廣華醫院應該接收死者。

劉續指，如果「能夠做到都拒絕」，相關醫院或有道德及刑責的風險。而且醫院聯網的原則下，設有血管科的醫院要對所屬地區內的病患負上責任，即使病患在轉移途中出事，都是病患本來身處的醫院的責任。劉同意根據該指引而不轉移使用強心藥的病人，因為使用強心藥可以詮釋為病人情況不穩定。

案件編號：CCDI-272/2019