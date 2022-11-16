議員冀交代體育發展藍圖　楊潤雄：分階段展開30項工程

今屆政府的《施政報告》提出多項推動體育發展的措施，包括制定體育及康樂設施十年發展藍圖(藍圖)、優化香港M品牌計劃等，議員鄭泳舜今日(16日)提出書面質詢，包括藍圖提出的工程項目詳情、政府對公共體育設施的興建和翻新以及政府對香港舉辦大型賽事的支援措施，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指未來10年將分階段展開約30個工程項目，康文署也會聯同其他部分持續增加和改善康體設施，亦會優化M品牌計劃以支持更多大型國際體育賽事在香港舉行。

楊潤雄指，政府未來10年將會分階段展開約30個工程項目，計劃首5年會開展14項新建設項目，包括愛秩序灣體育館及休憩用地、宋皇臺公園、西貢體育館及市鎮廣場等，以及2個重建項目，包括黃竹坑康體設施和香港大球場。除藍圖計劃之外，2017年的施政報告亦提出開展26個項目，去年的財政預算案也宣布預留3.18億萬港元，推行「提升足球場設施五年計劃」，涉及超過70個場地。楊指，康文署也與市區重建局和其他部門合作，持續增加和改善康體設施。針對公共屋邨體育設施的翻新，楊指房署在5年內會分階段研究及落實進一步改善屋邨環境、翻新遊樂及健體設施、球場、休憩處等公共設施，也會適時檢查現有屋邨球場設施的日常運作。

鄭泳舜質詢政府對放寬「M」品牌計劃的申請資格、加強支援合資格球會的訓練和比賽場地的詳情，楊回應指會增加「M」品牌計劃每項活動的資助上限、取消同一申請人每年可舉辦的「M」品牌活動的配額等，亦會檢視並放寬申請人的資格，以涵蓋體育總會及相關團體所組織的活動，支持更多大型國際體育賽事在香港舉行。楊表示明年約有9項大型國際體育賽事在香港舉行，包括香港馬拉松、香港國際七人欖球賽、香港國際龍舟邀請賽。楊亦稱文體旅局會研究容許職業球會享有優先預訂指定場地作為其球隊和梯隊的訓練基地及舉辦活動的主要場地。