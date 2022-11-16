涉灣仔尖沙咀酒店盜竊及行劫案　犯罪集團2主腦及骨幹落網

灣仔及尖沙咀分別於本月9日及10月26日晚，有2名24及26歲中國籍女子報案，指在酒店房間內被人偷走財物及打劫，失去2.9萬港元現金。警方調查後鎖定2名目標男子，並相信案件涉及一個犯罪集團，其成員各有分工，分別負責在交友平台尋找目標年輕女子，再相約到酒店會面，另再安排成員赴約，並趁機偷錢或打劫，另有成員於酒店附近睇水。

昨日(15日)警方分別在屯門及元朗區，以涉嫌盜竊及行劫罪名，拘捕2名分別36及40歲男子。36歲男子為犯罪集團主腦，報稱無業，40歲男子則為地盤工人。警方亦檢獲1把12吋長生果刀、疑犯犯案時所穿的衣物、及9,230港元現金。該名36歲主腦已被暫控一項行劫罪及一項盜竊罪，該名40歲疑犯則被暫控一項盜竊罪，案件將於明日（17日）上午在東區裁判法院提堂。

警方表示，2名內地女事主經外地來港度假，留港7日，透過交友平台約會男性，約會地點為酒店房間，逗留時間短，不會過夜，不排除她們涉及其他活動。本月9日晚10時46分，姓李(26歲)內地女子報案，指在灣仔霎東街一酒店房間，疑被2名男子盜去約1萬港元現金。另於10月26日晚10時許，1名姓陳(24歲)內地女子，報案指在金巴利道28號一間酒店房間，遭1名男子亮刀打劫，失去1.9萬港元現金。