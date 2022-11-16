趁智障姨仔睡覺摸下體　地盤工認非禮囚半年

地盤工人趁輕度弱智的姨仔睡覺時觸碰她的私處，姨仔在社工陪同下報警，卻反被母親及姊姊指摘她破壞家庭，不應報警，姨仔最終搬離原生家庭入住院舍。這名地盤工則於早前承認1項非禮罪，還押至今天（16日）在西九龍裁判法院被判囚6個月。

34歲匿名被告代號「SWH」，被控於2022年4月27日，在新界葵涌石籬(二)邨某單位內猥褻侵犯女子X。案情指案發當日凌晨約3時，事主X在自己的房間關門睡覺，她聽到一些聲音後驚醒，見到被告與她面對面，並用手隔着內褲觸碰她的下體，X表達抗拒，被告便離開了房間。X同日將事件告知庇護工場的社工，由社工報警揭發事件。

辯方求情指，被告妻子在本案發生之後曾2度懷孕，不過最終都流產。冀法庭考慮被告有悔意、重犯機會低而盡量予以輕判。裁判官施祖堯判刑時引述事主的創傷報告，指事主因家人反應受到打擊，因其母及其姊認為她破壞家庭，應該將事件告知家人而非社工，這樣就可以避免報警。其後事主選擇搬到院舍居住，不過院舍的環境及院友令她難以適應，她渴望與家人團聚。裁判官指，事件令事主生活受影響，需要入住院舍，法庭要保護智力障礙人士，加上被告在事主熟睡時犯案，均能反映本案嚴重性。裁判官最終決定判被告即時入獄6個月。

案件編號：WKCC 1268/2022