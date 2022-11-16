政Whats噏：樓巿「非常措施」橫跨12年　龍漢標促盡快撤辣

當年藉大幅加徵印花稅從而遏抑樓市嘅「辣招」已屆12年，儘管近年「撤辣」嘅呼聲不絕於耳，然而政府堅拒全面撤辣，只喺上月公布嘅《施政報告》對「辣招」略有調整，規定人才居港滿7年可獲退還額外印花稅。而地產及建造界議員龍漢標今日(16日)拍片質疑「辣招」嘅效果，又指「非常措施」係時候要畫上句號。

龍漢標喺片中提到，過去大家成日見佢不斷提「樓市辣招」，好多朋友都私底下問，點解咁緊張。龍解釋，12年前嘅11月，就係政府第一次宣布要推出「樓市辣招」嘅日子，針對當時過分熾熱樓市活動，引入「額外印花稅」，之後辣招愈出愈多，例如SSD(額外印花稅)、DSD(雙倍印花稅)、BSD(買家印花稅)，結果實施「非常措施」嘅「非常時期」足足橫跨12年，唔知幾時先至完？

究竟辣招有冇效果？龍指睇番呢12年嚟嘅數據，政府即使多次「出招」，但樓價就一直上升，甚至產生「反效果」直接令二手樓成交量急劇下降，因買賣雙方都唔想畀額外嘅稅款，打擊有意置業嘅家庭。另一方面，政府話要加快市區重建，但發展商收購舊樓又要先付額外印花稅，退款又要等好多年，直接增加重建嘅成本，試問又點幫到政府市區重建、點樣增加到房屋供應呢？

加上呢三年疫情嘅衝擊，旺區吉舖湧現、人才流失、海外專才同投資者對香港卻步，以及外圍經濟影響、全球利率急升等因素，佢擔心樓價走勢、負資產危機會重現。龍認為，社會目前面對較12年前嘅「非常時期」更嚴峻嘅形勢，佢希望政府能審時度勢，為達12年嘅「非常時期」正式畫上句號。

龍話全面撤銷所有辣招，發展商就可以加快市區重建嘅步伐，促成更多公私營合作，一齊發展公營房屋；加上政府為咗「吸引外地專才嚟香港發展」，已經放寬咗買家印花稅，改為「先徵後退」，證明政府都明白，外來人才要喺香港立足，買樓置業都係佢哋嘅重要考慮。政府「搶人才」嘅同時，都要令佢哋安心，有個安樂窩專才自然安心留喺香港。當然，「撤辣」應該係外地專才同首次置業嘅港人睇齊，大家都毋須負擔額外印花稅。