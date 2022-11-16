葉劉倡司法人員福利擴展至政治委任官員　政府稱暫不考慮

為延攬優秀人才擔任法官及司法人員，政府在2017年大幅改善相關的福利及待遇，包括提供一項名為「醫療保險津貼」的應課稅實報實銷津貼，每人每年的最高津貼額達53,690‍港元。議員葉劉淑儀今日(16日)提出書面質詢，指該項津貼會否如期檢討，以及將津貼擴展到政治委任官員。政務司司長陳國基表示檢討將會如期在2023年第一季度完成，但暫時並不考慮改變政治委任官員的醫療保險津貼安排。

陳國基表示，2021至22年度共有100名法官及司法人員以及134名合資格受供養人，相關津貼的支出金額達到六百一十四萬港元。而醫療保險津貼有關檢討現正進行中，並預計於 2023年第一季完成。

針對葉劉淑儀提出將津貼範圍擴展至政治委任官員，陳國基指「香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」建議政治委任官員除了年假安排可作出改善以外，經由立法會財務委員會在2017年批准的局長現金薪酬按年調整機制以及其他福利部分應繼續維持，而他們可享有的醫療及牙科福利水平應審慎檢視，而且需要有充分理據支持。陳表示，委員會會展開深入研究，並在2025年3月31日任滿前進行檢討，期間安排維持不變。