金屬護欄移位致列車碰撞肇禍　港鐵就乘客疏散指示不清致歉

港鐵油麻地站本周日(13日)發生列車出軌嚴重事故，導致荃灣綫部分列車服務暫停逾半日。港鐵車務總監李家潤今(16日)表示，已按政府要求呈交初步調查報告，發現隧道內有金屬護欄裝置移位，導致列車入月台時發生碰撞。他交代，由於肇事列車兩卡車廂已駛入油麻地站月台，原本安排是由職員協助下，打開列車幕門讓乘客從經該車站疏散。但由於廣播內容有不足，以致有部分乘車經車尾的緊急出口，並沿路軌步行至旺角站疏散。

同時，由於列車車頭損毀，車長未有即時收到相關警報，直至有車站職員發現才通知控制中心。中心隨即啟動緊急應變安排，叫停觀塘綫旺角站往黃埔方向的列車服務。但由於處理上時間有差距，以致疏散乘客曾在隧道內見到有列車駛經，他強調情況絕不理想，會作出深入調查並再次向受影響乘客致歉。李家潤又承諾會在兩個月內交詳細調查報告，並會加強車長及車務控制中心職員的培訓。

李又稱，初步相信事故成因與日前說法相若，是由路軌旁的一個長7米、高2.4米的金屬護欄組件移位，而肇事列車駛經時與其碰撞，引致首卡車的第一個「轉向架」偏離路軌，以及首卡車廂兩道車門移位。港鐵將深入調查移位原因，包括組件維修安排、使用及損耗情況、設計原意及環境因素等。