愛丁堡廣場衝突　2學生暴動襲警協助罪犯罪成各囚45個月

2019年12月有團體在中環愛丁堡廣場舉行「聲援維吾爾族人權集會」，其後演變成警民衝突。期間1名男子被指踢警，警方採取行動時，涉襲警男子的中學同學嘗試拉走他，結果2人同被捕。他們早前分別承認襲警及協助罪犯罪，另經審訊後雙雙被裁定暴動罪成，案件押後至今天（16日）在區院求情和判刑。暫委法官葉啓亮指，2名被告的行為令暴動升溫，現場情況更惡劣，但接納他們不是扮演主導角色，同判2人監禁45個月。

2名被告分別是陸家裕（21歲）及蕭子峰（21歲），前者是學生，後者則是調酒師。2人被控於2019年12月22日，在中環愛丁堡廣場5號大會堂低座外參與暴動。其中陸另涉協助罪犯，蕭則另涉襲警。首被告代表律師求情指，首被告沒有行使暴力或襲警，情節較輕。次被告代表律師則求情稱，次被告是一時衝動犯案，願意向受傷警員道歉，力陳暴動規模較小。

就暴動罪方面，法官接納涉及的暴動突然發生，規模較小，歷時只有約20分鐘，且發生在周日下午，滋擾相對較少，亦沒有人使用汽油彈或磚頭，但2人曾襲警及協助罪犯逃脫，屬加刑因素，終把暴動罪刑期定於45個月。至於協助罪犯罪，法官稱其行為如搶犯，會令暴動升溫，考慮他認罪後，就此罪判首被告入獄9星期。襲警罪方面，法官批評他趁亂施襲，但同意程度不是最嚴重，亦判被告入獄9星期。法官考慮到整體量刑原則，就此2罪均與暴動罪刑期同期執行，總刑期為45個月。

案件編號：DCCC 665,667/2020