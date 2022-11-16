今增6656確診　累計破200萬宗病例　另多8患者離世

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心公布，本港今日(16日)新增6,656宗確診，包括6139宗本地個地，以及517宗輸入病例。疫情累計破200萬宗病例。本地再添變種病毒個案，分別為9宗XBB及10宗BQ.1.1。另多8名患者離世。

死亡個案方面，醫管局呈報多7名患者離世，另有1宗為公眾殮房呈報個案。截至昨日(15日)，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現221宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現42宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及45宗BQ.1.1亞系個案。衞生署公共衞生化驗服務處於本月7日至13日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變種病毒株BA.2.12.1及BA.4/BA.5亞系有關的樣本分別佔0%及約84.7%。

院舍方面，再多5間安老院、9間殘疾院舍錄得新病例，有17名院友及1名員工染疫，共有66名院友被列為密切接觸者。學校方面，今日有665間學校呈報1,075宗確診個案，涉及906名學生及169名教職員，來自135間幼稚園/幼兒中心、264間小學、255間中學及11間特殊學校；其中有18間學校共21班別需要停課7天。