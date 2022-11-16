海關搗破兩宗越南運港販毒案　檢1700萬元貨　拘4男包括假難民

香港海關連破2宗販毒案，起出約1,700萬港元懷疑冰毒及海洛英，拘3名假難民及1名本地男子。海關港口及港口及海域科人員根據情報分析，鎖定一個來自越南的併裝貨櫃，資料顯示該貨櫃載有10批不同貨物，其中一批報稱乾糧的貨物，根據風險評估及審視各項風險因因素後，被評定屬於高風險。上周五(11日)，關員於葵涌海關大樓查驗該個貨櫃，在貨櫃最深處找到報稱乾糧的2個大木箱，裏面有不同種類的食品。其中一箱貨物品被多重膠紙密封，表面亦無任何貨物資料，與其他貨物明顯不同，進一步引起關員懷疑。

港口及海域科署理高級督察蘇嘉恩表示，關員打開該箱貨物查驗，發現裝有8盒食品，每盒均被膠水密封，盒內各有一包以膠紙綑綁的真空茶葉，包裝染有白色可疑物體。關員對白色物體經拉曼光譜儀分析及快速毒品測試，樣本顯示對冰毒呈陽性反應，最終檢獲約8公斤懷疑冰毒，市值約470萬港元。同時，關員在現場拘捕一名與案有關的貨車司機。

海關毒品調查科跟進調查案件，迅速鎖定另一件由越南抵港的貨物，該件貨物與上述貨物有相似之處，包括均由越南運港、以個人名義收貨、同樣報稱乾糧及重量也相似。本周一(14日)，關員在天水圍一物流中心查驗該批貨物，發現259箱不同種類食品，在其中4箱綠豆餅內起出14公斤懷疑海洛英，市值1,200萬港元。由於2宗案件背景相似，懷疑是同一販毒集團將毒品運入本港，海關希望將其一網成擒及一網打盡，遂將2宗案件合併進行監控遞送行動。

海關毒品調查科高級調查主任張廣達稱，昨日(15日)關員分別在葵涌及深水埗，同時進行2個監控遞送行動，並拘捕3名(32至35歲)非華裔男子，他們擔當不同角色，現正被扣留調查。據了解，該3名非華裔男子均為持「行街紙」的假難民，其中2人巴基斯坦籍，另1人則為越南籍。海關留意到，近日販毒集團嘗試利用大批量的貨物混入小量毒品，以增加執法人員偵查難度。上述2宗案件，在逾500箱乾糧中只有5箱混入毒品，即只有少於1％的貨物藏有毒品，希望以此方法蒙混過關。不過，在關員細心及高科技檢測下，其方法均是無所遁形。