旅發局明再派美酒佳餚優惠券　2.5萬人能酒店免費嘆酒嘆小食

市民再有機會免費享受美酒美食！「香港美酒佳餚巡禮」正在舉行，主辦機構香港旅遊發展局今日(16日)表示，將於明早(17日)10時起，派發最後一批2.5萬張美酒佳餚巡禮「電子優惠券」，供市民免費品嘗雞尾酒或小食，以及指定美酒佳餚組合菜單，連同於月初派發的2.5萬張優惠券，旅發局合共派發5萬張美酒佳餚巡禮「電子優惠券」。

以「品味全城」為主題的美酒佳餚巡禮，分別設「創意雞尾酒」及「遊『酒』海岸線」兩個活動，市民於領取電子優惠券後，可直接到食肆、酒吧兌換優惠。例如領取「遊『酒』海岸線」優惠券的人，可到港島海逸君綽酒店頂層的「Le 188˚ Restaurant and Lounge」，邊觀賞維港兩岸景致，邊享用炸蝦蛟、雞肉沙嗲等小食，以及森美頓紅酒。若市民領取了「創意雞尾酒」優惠券，則可到尖沙咀「J's Bar Bistro」酒吧，試飲由皮蛋、芫荽氈酒，混合西柚、青檸汁及香茅糖漿而成的「HK Summer Fizz」雞尾酒，或令人感到正打邊爐一樣。除了搶優惠券免費嘆美酒美食外，市民亦可直接到各參與商戶以優惠價付費惠顧，價格介乎100至150港元。

有興趣的市民需登記為旅發局Discover Hong Kong網站的電子優惠平台帳戶，並於明早領取優惠券，帳戶最多只可同時保存1張免費電子優惠券，優惠券有效期至11月30日。不過，若市民於月初已取領優惠券，需要於兌換餐飲後才能領取新一批電子優惠券。