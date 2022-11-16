西九文化區博物館等　明起進場免掃針卡　「黃碼」亦准入內

本港新冠肺炎疫情漸見穩定，因應政府宣布進一步放寬社交距離措施，西九文化區管理局今日(16日)宣布，西九區內的表演藝術場地及博物館，由明日(17日)起放寬入場及社交距離的安排，包括除餐飲場所及准許觀眾飲食的表演場所外，區內須全程佩戴口罩的場地及博物館，如M+博物館、戲曲中心及香港故宮文化博物館等，將由「主動查核」改為「被動查核」，訪客毋須出示或掃描「疫苗通行證」二維碼，惟仍須掃描「安心出行」場所二維碼，以及符合「疫苗通行證」的接種要求。

持「黃碼」人士在符合「疫苗通行證」接種要求下，亦可進入西九各表演藝術場地和博物館，惟不得進入西九區內堂食餐飲處所和容許飲食的場所。另外，將容許觀眾在實施「主動查核」的表演場所(包括室內或室外)飲食。

管理局表示，自疫情開始以來，局方已加強各項設施的衞生措施，以保障公眾及員工的安全，包括增加公眾地方的清潔次數。管理局會繼續遵守政府的最新社交距離措施及規定，並適時調整各場地的入場和活動安排。