防疫鬆綁前彈弓手　戲院溜冰場維持主動查核　黃碼續禁入

本港新冠肺炎疫情穩定，政府早前宣布明日(17日)起將放寬社交距離措施，理髮店或髮型屋、宗教處所等會由「主動查核」改為「被動查核」，與商場、街市及超級市場等睇齊。惟在即將生效的前一天，港府於今晚(16日)突然作出調整，將原本一同改「被動查核」的公眾溜冰場及電影院剔出名單，換言之，持有「黃碼」人士將繼續不得進場。

政府解釋調整是為便利市民識別及避免實際操作時產生混淆，故所有公眾溜冰場及電影院，不論其是否容許使用者或顧客不佩戴口罩運動或飲食，明日或之後均須就「疫苗通行證」繼續進行「主動查核」。政府提醒市民，進入所有「疫苗通行證」處所，不論「主動查核」或「被動查核」，均必須符合「疫苗通行證」下的疫苗接種要求。執法人員進行隨機抽查或其他執法行動時，市民須按要求出示相關紀錄或證明書。

目前將由明日起改為「被動查核」的場所，包括遊戲機中心；遊樂場所(包括桌球館和公眾保齡球場)，但公眾溜冰場除外；公眾娛樂場所(如主題公園、博物館等)，但電影院、容許觀眾可在內飲食的表演場所除外；會址；麻雀天九耍樂場所；活動場所；理髮店或髮型屋；以及宗教處所。