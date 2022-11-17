西貢海藝術節　感受藝術大自然療愈力量

為期3年的「西貢海藝術節」藝術計劃，第1年的藝術節於11月16日至2023年1月15日期間舉行。延續第1期鹽田梓藝術節透過藝術連結島嶼，「西貢海藝術節」將放眼廣闊的西貢海，以鹽田梓為中心，串連橋咀洲、滘西洲和糧船灣，繼續以藝術作為媒介，讓旅客能欣賞並認識4個各自擁有豐富天然資源及文化歷史底蘊的西貢內海島嶼。藝術節以「再島嶼」為策展主題，希望旅客再在島嶼相遇出發、相遇人、相遇故事，以不同體驗感受藝術和大自然的療愈力量，同時一試跳島藝術遊的樂趣。

「西貢海藝術節2022」率先在充滿天主教和客家文化色彩的鹽田梓及擁有獨特天然地貌的橋咀洲舉行，共有9組本地藝術家獲邀創作藝術作品，並加入村民協作元素，反映在地生活故事及自然環境。9件藝術品中， 6件位於鹽田梓，3件位於橋咀洲不同景點，讓旅客一邊環島尋找藝蹤「打卡」，一邊欣賞島上自然生態。

藝術節將以3個年度副題貫穿，層層遞進帶旅客探索島嶼之情。首年先從鹽田梓及橋咀洲作起點，以「再島序」(2022年)為副題，再探天地人序，為藝術節展開序幕。第2年延伸至滘西洲和糧船灣，策展副題定為「再島敍」(2023年)，敍述4個島的風土人情。第3年的副題定為「再島聚」(2024年)，以互動和相遇為中心，為旅客帶來再聚的趣味。