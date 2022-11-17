免費心臟病篩查　揭40%長者有不同程度心臟問題

因應本港人口老化愈趨嚴重，而長者普遍受高血壓、高血糖及高膽固醇問題困擾，容易引發心腦血管疾病。有機構與社福機構合辦的免費心臟病篩查活動發現，逾40%參與長者被發現有不同程度的心臟問題，當中近100人獲轉介至專科跟進。該篩查活動未來6年將提供多700個名額，並可轉介病人以公立醫院手術價錢於私家醫院接受「通波仔」手術。

香港亞洲心臟中心總經理陳文偉表示，該中心與社福機構於2020年起推行「社區免費心臟篩查活動」，讓65歲或以上香港居民參加，檢查血壓、心房顫動等健康狀況，並免費見醫生，有需要時可轉介至相關專科跟進。該活動至今有727人參與，平均年齡為70.5歲，結果發現24%人患高血壓，25%人有高膽固醇，41%人有高血糖，2.3%人有心房顫動，26.5%有高尿蛋白或腎臟問題，41.3%有瓣膜性心臟病，最終13.4%的人獲轉介至專科。今年72歲的譚女士一直擔心心臟有問題，但因為政府長者健康中心排期太長，加上醫療劵大多用於看牙科和中西醫，所以無機會檢查。她稱，感到自己心口有東西塞住，需要飲水才變得舒服些，及後她參與篩查，發現有尖瓣倒流及高膽固醇，現已獲轉介內科跟進，惟等到2024年才可獲治療。

另外，該中心亦自2020年起與嘉諾撒醫院合作推行「暖心行動」，讓市民以優惠價做心臟電腦掃描或檢查，以及見心臟科專科醫生，經醫生評估是否需要做「通波仔」手術，至今逾550人受惠，當中42人獲安排以8.8萬元，即接近於公立醫院做同類手術的費用，於私家醫院做「通波仔」手術。