第3個自動泊車系統招標　位處深水埗通州街與欽州街西交界

港府於2018年推行「智能泊車系統先導計劃」，於9個短期租約停車場及工務工程項目中引入不同類型的自動泊車系統。其中，位於深水埗通州街與欽州街西交界的政府短期租約用地，當局正公開招標安裝第3個自動泊車系統，提供210個車位，租約固定租期為5年，其後每半年續租。

該幅位於深水埗的短期租約用地是第3個安裝自動泊車系統的選址。根據租約條款，中標者須於租約生效日期起12個月內架設、興建及安裝拼圖型自動泊車系統，以在該用地須提供的不少於210個車位，當中不少於50個屬自動泊車系統車位。投標者可於地政總署網頁下載投標文件，或到北角政府合署23樓地政總署測繪處及西九龍政府合署南座4樓九龍地政處索取投標文件。投標者必須於今年12月30日中午12時前，把投標書放入金鐘道政府合署低座5樓503室的「工務投標箱」內，逾期的投標概不受理。

除上述項目外，位於荃灣海盛路的首個拼圖式自動泊車系統己於去年11月啟用，而位於大埔白石角的第2個拼圖式自動泊車系統則預計於今年年底投入服務。