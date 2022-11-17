英國習俗勿盲從　速洗殖民遺風

上一任的律政司司長鄭若驊於任內表現不佳，民望一直低迷「墊司底」，亦未有積極加快處理積壓的案件，檢控緩慢，致犯罪者遲遲得不到應有懲罰。此外，香港回歸已逾25年，但法庭審訊方面仍見殖民遺風，例如法官戴假髮、部分審訊使用英文。有意見認為應盡快着手處理上述深層次問題；另應考慮逐步撤換外籍法官、被指縱容及放生反修例事件暴徒的「黃官」，或工作表現不理想的庸官。

在英國和大部分英聯邦國家，假髮是法庭服飾之一，假髮配上黑袍是英國司法系統的象徵。香港回歸後，裁判法院的裁判官、終審法院法官毋須戴上假髮，但區域法院和高等法院法官仍要戴假髮。近年社會上有聲音指出，盲目跟隨英國習俗有損國民身份認同，認為本港要洗脫殖民遺風，假髮需要退場。此外，亦有人倡議法庭審訊應全面使用中文，使用本港市民熟悉的母語。至於部分案件審訊過長，亦是為人詬病的地方之一，例如涉及2019年反對修訂《逃犯條例》的案件，有部分仍未處理，有意見認為應設特別法庭，盡快處理有關案件。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈支持法官應該脫去假髮，他指香港回歸多年，實施一國兩制，雖然本港是司法獨立，不代表頭髮服飾方面要沿用殖民時代產物，他認同要去除殖化，服飾更要與內地法院「睇齊」。至於法庭審訊語言，倘用中文審訊，審案效率會更高，市民亦會因案件審理日子縮短而節省訟費，但實際上本港仍有很多法官或律師屬外籍人士，難以全面轉用中文。