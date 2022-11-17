東方日報A1：司法系統全面宣誓　急需掃除戀殖流弊

香港回歸已25年，司法亂象環生，近期更發生有法官犯下法律錯誤而放生販毒案疑犯，造成不公，部分範疇仍存「戀殖」流弊，更曾有「當值律師服務」辦公室，被揭在告示板張貼反修例示威的口號，有損公眾對法治的信心，各界強烈要求司法改革。東方傳媒機構早倡議法官除假髮去殖。有議員昨在立法會上建議律政司外判檢控官及法援署等須宣誓，又批評香港本地法例仍殘留「女皇陛下」及「國務大臣」等殖民地字眼，需盡快落實本地法律「去殖民化」計劃的時間表和路線圖。有學者指部分法官仍戴假髮，有「戀殖」意味，促政府加快司法系統「去殖」的步伐，又指法定團體及公共事業納入宣誓範圍仍未見時間表，批評政府「踢一踢郁一郁」。

實際上，不單止「當值律師服務」辦公室，被揭在告示板張貼反修例示威的口號，律政司內部都出亂子。律政司一名負責為刑事案件提供法律意見的檢控官翁達揚，曾出版一本法律常識書籍，教導疑犯「避開法律陷阱」，猶如「黑暴秘笈」，令外界嘩然。事後翁被調組，及後更辭職。

身兼律師的議員陳曼琪建議政府依法擴大《港區國安法》第6條有關公職人員宣誓規定的政策措施，包括擔任政府所有諮詢委員會非官方成員，以及律政司外判檢控官、法援署和當值律師服務的外判大律師和事務律師。不論他們是否受聘於香港特別行政區政府或是否受薪，於委任前皆需經過宣誓效忠的程序。

對於去殖化方面，她批評香港本地法例仍殘留有關「女皇陛下」及「國務大臣」等殖民地字眼，稱政府務必盡快落實本地法律「去殖民化」計劃的時間表和路線圖。她強調法律條文上的「去殖化」，是將效忠的主體在法律文字上清晰表述，透過法律確立港人的效忠對象及國家制度，而不是要改變廣大市民的生活習慣及日常生活。

至於日前舉行的亞洲七人欖球系列賽南韓站賽事中，主辦單位誤將反修例歌曲當作中國國歌播放，陳曼琪建議代表香港參與國際性比賽或活動的人員亦需就此簽署宣誓效忠聲明書。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認同本港要在各方面掃除殖民色彩，在司法方面，他指在區域法院及高等法院的法官，審案時仍須穿戴假髮及法袍，兩者仍帶有強烈的殖民色彩及象徵。至於在公共建築物的命名上，其中威爾斯親王為英國王儲的專用封號，因此香港續使用威爾斯親王為醫院之名屬貽笑大方。

陳偉強又指現時法定團體公共事業納入宣誓範圍仍未見時間表，他贊成律政司外判檢控官等需宣誓效忠，避免他們因為境外勢力影響而作出危害國家安全的行為。

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