租酒店旅館作青年宿舍　省興建時間　管浩鳴：免等到變中年

《施政報告》提及擴大青年宿舍計劃，民政及青年事務局早前與酒店業界及非政府組織簡介相關計劃，擬資助非政府機構租用酒店和旅館作為青年宿舍。

議員管浩鳴今早(17日)在電台節目表示，指青年宿舍一般要3至5年興建，好處在於省卻興建時間，相信擴大計劃可以填補供應，以免「青年等到中年」才能入住宿舍。過去由於涉及跨局工作，導致青年宿舍發展緩慢，即使上層官員願意協助，但中層官員往往「按本子辦事」，希望新安排下計劃可盡快落實。租金上限是區內面積相若單位租金的6成，管浩鳴認為，由於非政府機構要自負盈虧，營運初期都會傾向保守，相信租金在營運一段時間後可以下調。至於是否具吸引力，他認為需要業界再商討。

經營酒店的張琪騰認為，業界期望可在一年內恢復通關，政府提出5年租用期太長，對業界吸引力不足，若改為2至3年，可能一些酒店會嘗試。政府亦傾向整間酒店或賓館都轉做青年宿舍，部分酒店房間數目較多，可能要較長時間才能租出所有單位，若政府不包底會影響收入穩定性，而一些規模較細的酒店賓館，卻又未必能滿足政府要求。