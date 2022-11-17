塌樹意外頻生　議員轟樹木管理分散　發展局：已成立專責小組

大埔林村梧桐寨早前發生塌樹意外，修樹村代表遭擊中死亡。議員周小松今早(17日)在電台節目表示，政府管理樹木的前線人員不足，跟樹木數量不成比例，如建築署管理約14.5萬棵樹，只有5名管理人員，平均每人負責3萬棵樹；即使康文署管理規模較大，有近260人管理接近56萬棵樹，惟風季雨季來臨前半年要完成檢查樹木，即每人要在該時間內檢查2千多棵樹，為「不可能的任務」，巡查也只能走馬看花，造成管理問題。他又批評，政府有多達9個部門管理樹木，市民不了解各部門的職責，部門之間也易產生爭拗。另外，政府雖成立樹木辦統籌管理工作，但仍未能調動部門人手。

發展局綠化、園境及樹木管理組主管伍芷筠指出，樹木辦於2010年成立，是負責中央統籌工作，檢視部門如何管理樹木，相關部門每年會做風險評估，由樹木辦抽查，向部門作出建議，可針對各部門政出多門的問題。樹木辦會整合部門的樹木資料庫，又正研發傳感器，檢測樹木的擺動情況。 她又說，雖然香港未訂立《樹木法》，但私地的樹木仍受規管，《建築物管理條例》已納入《樹木管理手冊》的內容，加上70年代起，本港地契有要求業主管理樹木的條款。對於林村塌樹致命事故，她稱樹木辦事前無收過投訴，但村長曾聯絡地政處，承認要加快處理市民投訴，呼籲市民將樹木管理工作交由專業人員處理。當局已成立專責小組，年底報告將出爐。

有鑑塌樹意外一再發生，東方傳媒機構早向政府獻「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁的植物栽種分多排，即使樹木倒下，塌樹既不會傷及路人，亦不阻塞交通。歸根究柢，塌樹壓傷人及阻塞道路的原因是規劃不周，高矮不分導致種下禍根，建議馬路與行人路旁的植物栽種要有規劃，種植樹木時共分多排，距離道路最遠的一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高的大樹，因此當樹倒下，塌樹與道路仍有一米距離，不會壓到行人或車輛。