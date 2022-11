世界盃賭外圍猖獗　研究推測港人將輸20億元予非法莊家

四年一度的世界盃將於本周日(20日)揭幕,港人睇波之餘亦有不少人參與賭波,非法賭博集團近期大肆招攬港人投注,透過魚翁撒網方式向港人派發單張,包括在公共屋邨及投注站附近進行,預計本港今次世界盃非法賭博投注額會由2018世界盃約300億港元增至本屆約400億港元,而港人將輸去至少20億港元予非法賭博莊家。

根據亞洲賽馬聯盟(Asian Racing Federation)旗下反非法賭博及相關金融罪行專責小組 (Council on Anti-Illegal Betting and Related Financial Crime)的最新研究顯示,非法賭博集團企圖借助世界盃拓展市場,近期不但大肆在Instagram、facebook等社交媒體發放帖子宣傳其賭博網站,更派員前往公共屋邨「洗樓」,將宣傳單張塞入各單位鐵閘與門戶之間的縫隙,又放在汽車擋風玻璃,務求以漁翁撒網的方式招攬新賭客。同時亦通過非法賭博網站優惠吸納賭客,如訂立比馬會更吸引的賠率,提供便利的開戶及派彩方式,以及為賭客提供信用額,容許先投注、後付款。

該研究指出,香港有79%參與非法賭博人士通過非法賭博網站投注,有關莊家設立網站亦愈來愈容易,當中73%網站利用現成的軟件設立,交收賭注方法亦日趨多元化,包括不同電子支付工具及加密貨幣,24%賭博網站提供這些支付方式,當中63%沒有領取合法賭博牌照。另有研究指非法賭博莊家除了利用銀行帳戶跨境匯款,又通過虛擬貨幣轉帳洗黑錢,香港由2017年至去年,利用銀行帳戶及加密貨幣錢包洗黑錢金額高達290億港元,去年全球通過加密貨幣交易賭注及洗錢則高達86億美元。

基於非法賭博集團通過種種方式積極吸納賭客,加上7成世界盃賽事在香港時間下午6時至凌晨12時舉行,亞洲賽馬聯盟預計香港世界盃期間的非法賭博投注額,會上屆的300億港元增至400億港元,非法賭博利潤預計則120億港元增至150億港元,由此估算港人將輸去至少20億港元予非法賭博莊家。