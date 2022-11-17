政府街市今起被動查核安心出行及針卡 檔販讚方便冀生意好轉

為防疫追蹤而設的「安心出行」被質疑長期擾民，政府今(17日)起放寬，轄下街市改為被動查核疫苗通行證及安心出行，門口不會有專人檢查，與私人街市看齊。持黃碼人士亦可進入被動查核的指定場所，例如主題公園、理髮店及遊戲機中心。據東網記者今早於佐敦官涌市政街市所見，街市外仍有職員駐守，不過市民及檔販均認為放寬後更方便。

檔販李先生對是次放寬表示歡迎，指「當然好！起碼方便出入，無咁擾民」。他指，防疫措施已困擾市民多時，之前進入街市不方便，形容有眾多關卡，勢影響生意，長遠希望逐步放寬取消安心出行，並期望生意有起色。市民李女士亦認為，改善是好事，起碼進出街市等場所更加方便。

政府早前公布，今起放寬社交距離措施，理髮店或髮型屋、宗教處所等會由「主動查核」改為「被動查核」，與商場、街市及超級市場等睇齊。惟在即將生效的前一天(16日)，當局突然作出調整，將原本一同改作「被動查核」的公眾溜冰場及電影院剔出名單，換言之，持有「黃碼」人士將繼續不得進入溜冰場及戲院。