六旬漢二胡拉《榮光》被控無牌演奏　控方再求押後獲批

六旬退休男子於2021年8月至9月，3度在旺角街頭拉二胡演奏社運歌曲《願榮光歸香港》時，被警察票控無牌演奏樂器。被告早前不認罪，惟控方在案件開審前申請押後，以待西九龍法院同一被告同一控罪的案件有裁決結果。案件今（17日）在九龍城裁判法院再訊，控方再度申請押後，指被告在西九龍案件中脫罪，律政司正在研究會否上訴，仍未有定案。裁判官崔美霞應控方要求，將案件押後至2023年1月26日再訊，另提醒控方善用時間，希望毋須再押後。

68歲被告李解新，報稱退休人士，3張傳票控罪分別指他在於2021年8月3日、8月18日及9月9日，無合法權限或解釋，且沒有警務處處長發出的許可證，而在旺角地鐵站出口的公眾街道或道路上奏玩二胡。

被告今天沒有律師代表，他以普通話應訊。被告今反對控方押後本案，指本案是簡易程序，應該「當場提、當場審、當場判」，指自己面對同樣的傳票控罪，上了無數次法庭。被告續指，一個簡易程序案件拖了3年，是「很大的國際笑話」，並質疑控方再申請押後，可能另生枝節，用另一罪名控告他。被告又指他作為68歲老人，反覆在各法院轉來轉去，精神壓力可想而知，希望法庭體諒。裁判官則指，西九龍案件剛結束，事前無法預料衍生的法律議題，例如檢控基礎及法律定義等，裁判官認為本案已有進展，而釐清議題對控辯雙方均有利，故批准控方押後申請。

案件編號：KCS38409-38411/2021