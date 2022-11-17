政府擬修例要求電子記錄抗菌素處方　改善抗菌素耐藥性問題

不少市民生病時曾獲處方抗生素，然而濫用抗生素情況普遍，會加劇抗菌素耐藥性(AMR)問題，令抗生素失效。新一份《香港抗菌素耐藥性策略及行動計劃》今日(17日)推出，提出21個目標和策略措施建議，當中5項措施定為先，包括修訂條例，規定以電子方式系統地記錄抗菌素處方及配藥資料；進一步完善公立醫院的抗生素導向計劃；在安老院舍開展全港性除菌計劃；監測和控制即食食物中的抗菌素耐藥性，以及定期開展抗菌素耐藥性公眾調查，為制訂健康推廣策略提供資訊。

文件提到，現時條例無要求藥房每次交易後須保留剩餘貨量記錄，巡查不會發現實質存貨量與交易記錄之間的不符。為做好監測，有必要針對獲授權管有和供應抗菌素的銷售商，加強適當保存記錄的相關要求，防止潛在的非法提供處方專用抗菌素的問題。衞生署將檢討並考慮修訂條例，規定以電子方式系統地記錄抗菌素處方及配藥資料，並確保在供應鏈，即從批發到交付至最終使用者內，妥善保存抗菌素記錄，打擊無處方下售賣抗菌素的問題。

另外，文件指出多重耐藥性微生物在安老院舍中的蔓延趨勢令人擔憂。安老院舍院友寄存耐藥性金黃葡萄球菌的比率，從2005年的2.8%增長逾10倍至2017年的37.9%；安老院舍院友中產碳青霉烯酶腸道桿菌的個案，2021年就比2016年增加10倍以上。為處理醫院和院舍之間的傳播問題，當局擬將除菌計劃擴展至覆蓋全港所有安老院舍；在公院為院舍院友進行入院篩查和除菌治療；監測入住公立醫院的安老院舍院友的多重耐藥性微生物帶菌率，作為評估除菌等。

食物方面，食安中心早前發現，生肉和即食食物中含較高比率的多重耐藥性微生物，因此需降低抗菌素耐藥性細菌污染和傳播到其他食物的風險。食環署未來探討在售賣生蠔等特定高風險食物時，把食用忠告納入相關食物業牌照持牌條件的可行性。署方另呼籲，市民明日(18日)起，響應「抗菌素關注周」，適當使用抗生素，例如不要要求醫生處方不必要的抗生素、遵從醫生的指示使用抗生素，以及避免在沒有處方下自行購買抗生素。