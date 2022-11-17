積犯認鞋頭裝鏡頭偷拍17女近百裙底片　今被判囚24周

有2次偷拍案底的地盤工人不但未有改過，相反還變本加厲，將隱蔽鏡頭藏在鞋面，偷拍近百段裙底影片，其中17段影片被確定是公眾場所內拍攝，牽涉16名女童及1名成年女子。他2星期前承認17項作出有違公德的行為罪，今天（17日）在西九龍裁判法院被判監24星期。

47歲被告梁嘉偉，承認於2022年6月1日至19日期間，在香港的商場、店舖或超級市場內，作出性質猥褻、淫褻、及令人憎惡的有違公德的行為，即拍攝16名女童和1名女子的裙底。辯方求情指，被告覺得懊悔，出獄後會把犯人編號置於枱頭，以作警醒自己不要再犯。被告因與前女友的事，令其成就感低落及缺乏自信，他亦知案情嚴重，冀法庭可以輕判。

裁判官判刑指，不少案例指出偷拍行為令受害人不安及令公眾厭惡，須判處阻嚇性刑罰。裁判官續指被告過往有2次同類案底，案情顯示今次偷拍裙底有充足預謀，又在1個月之內干犯大量控罪，這都是加刑的考慮因素。相關報告顯示被告沒有精神問題，惟心理報告則指被告過往未能與女性建立關係，因而自卑，並指他重犯機會高。裁判官以每項控罪判監8星期為量刑起點，在考慮不同因素後加刑至9星期，經認罪扣減及量刑整體性調整後，共判監24星期。案情指，今年6月19日有巡邏警員在街上發現被告形迹可疑，於是將他截停調查，發現他的右邊鞋有一個隱蔽鏡頭攝錄相機，而電池則收藏在右腳襪子內，鏡頭內的影片可透過無線網絡及應用程式傳送到手提電話，警方發現被告的手提電話內有92段裙底影片，其中17段的背景顯示拍攝地點是一個公眾地方，警方再從事主的衣着及身高分辨出其中16人是未成年女童，有受害女童當時身穿白雪公主裙及校裙。

案件編號：WKCC 4043/2022