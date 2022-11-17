「組裝合成」慳人手兼省時　業界冀推動建造業轉型減成本

香港房屋需求持續殷切，未來10年建造業工程量達每年3,000億港元，故提升建造生產力及工地安全會是建造業界重中之重。建造業議會聘請第三方顧問公司進行研究，撰寫報告建議，於今日(17日)召開記者會，提出4大重點，共13項建議。建造業議會表示，根據過往已落成項目，「組裝合成」建築法能節省4成施工人手及9個月施工時間，望藉此能夠推動建造業轉型，達致「提速、提效、提量、提質」，同時減低建築成本。

建造業議會執行總監鄭定寕稱，4個重點領域包括採用高效建築方法，以「先裝後嵌」的嶄新建屋方式，代替勞動密集型生產方法。另外亦會優化審核流程，以及推動智慧建設、數碼化流程等，提升持份者協作。同時亦會推動創新科技於建築工地的應用，改善環境，提升工人安全。最後會增設綜合工程管理平台，以收集更多具價值的數據，提供工程管理及採購策略。組裝合成建築法聯合小組主席黃煜新稱，2017年至今已有多個項目，透過「組裝合成」建築法相繼落成，且成效顯著，包括百勝角已婚人員宿舍，當中大大節省了4成施工人手及9個月施工時間。

建造業營商專責委員會主席潘樂祺指，本港近年多項大型基建陸續展開，包括北部都會區、東大嶼都會等，故面對整體工程量增加，業界需作出預先準備。策略建議上，將會擴大小型工程監管制度的小型工程項目清單，增加可豁免項目，相信進一步提升香港建屋速度。另外亦會繼續推動業界採用「組裝合成」建築法及「機電裝備合成法」，及推出大師級培訓課程，深化現職工程管理人員對此的理解等。