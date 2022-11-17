涉港鐵戴震動器緊貼少女臀部　29歲男醫生否認非禮罪

一名醫生涉嫌在港鐵車廂內啟動放在自己陰莖附近的震蛋，並3次將其貼向一名少女的臀部。醫生否認一項非禮罪，稱他只是震動自己，又指警員當日在拘捕他之後多番侮辱，例如問他是否不舉。案件今天（17日）上午在西九龍裁判法院開審。拘捕被告的警員作供指，搜身時見到被告當日穿着的風褸拉鏈底部濕了，有一攤漬，被告沒有穿內褲，也沒拉褲鏈，直接露出陰莖。

本案29歲被告李永熙，報稱醫生。他被控一項猥褻侵犯罪，控罪指他於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車其中一節車廂內猥褻侵犯另一人，即女子X。

案發時只有18歲的X作供，她當日與女友人相約在長沙灣地鐵站乘車去旺角站，2人上車後站在座位對面的扶手柱附近低頭玩手機。X表示當時車廂算多人，列車前往深水埗站途中，她感覺到左邊臀部中間近左方位置有震動，維持約10多秒，感覺似手機震。X不以為然。列車到達深水埗站，再度關門開車後，X又感受到臀部同一位置有震動，維持了約5至6秒，X感到不舒服，便向其朋友方向行前一步。X向左後方瞄一眼，見到一名穿藍色風褸、黑色褲的男子在她身後約5厘米，X下意識説了一句髒話。再過了數秒，X感到男子又貼近她，震動又持續了2至3秒。然後列車到達太子站，X落車，有便衣警員對她說見到有人非禮她。盤問下，X同意被告貼住她的臀部時並無「郁嚟郁去」，也沒有「頂嚟頂去」。

拘捕被告的便衣警員麥江峰作供，他當日與其他便衣同僚見到被告神色可疑地望着其他女乘客，便跟隨被告上車，結果目睹是次案件發生，並在太子站將他拘捕。麥在搜身過程中，見到被告陰莖兩旁各有一個震動器，連接著兩個震動器的兩個控制器則放在右邊褲袋，還有一個灰色透明的膠兜在被告的睾丸位置。

案件編號：WKCC 1235/2022