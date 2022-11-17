2.5萬張美酒佳餚電子優惠券派罄　向隅市民可以優惠價享用酒餚

香港旅遊發展局今日(17日)派發最後一批2.5萬張「香港美酒佳餚巡禮」的電子優惠券，供市民免費品嘗雞尾酒或小食，以及指定美酒佳餚組合菜單，截至中午，優惠券已領取完畢。

連同月初派發的2.5萬張優惠券，旅發局合共派發5萬張美酒佳餚巡禮「電子優惠券」。成功領取的市民可憑優惠券於11月內，免費體驗兩項活動，品嚐價值100港元的雞尾酒或小食、以及150港元的指定菜單。至於未能取得優惠券的市民，本月亦可用優惠價享用相關酒餚。

美酒佳餚巡禮分別設「創意雞尾酒」及「遊『酒』海岸線」兩個活動，市民憑券可直接到食肆、酒吧兌換優惠。例如領取「遊『酒』海岸線」優惠券的人，可到港島海逸君綽酒店頂層的「Le 188˚ Restaurant and Lounge」，邊觀賞維港兩岸景致，邊享用炸蝦蛟及雞肉沙嗲等小食，以及森美頓紅酒。若市民領取了「創意雞尾酒」優惠券，則可到尖沙咀「J's Bar Bistro」酒吧，試飲由皮蛋、芫荽氈酒，混合西柚、青檸汁及香茅糖漿而成的「HK Summer Fizz」雞尾酒，創意十足。