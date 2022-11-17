旅行團客量按月增加80%　業界料明年再呈強勁增長

年內2間大型旅行社結業之後，「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，另一旅行社適逢港府宣布「0+3」放寬措施至今將近2個月，趁市民外遊意欲大增下重啟業務。永安旅遊今日(17日)重開位於銅鑼灣的分行，其行政總裁梁港蘭表示，自「0+3」新措施宣布後，其旅行團及自由行業務均錄得強勁增長，旅行團客量按月增加80%，以出遊土耳其及日本錄得較顯著增長，而旅客提前預訂60天或以上出發佔37%。

梁指，遊覽台北及宜蘭自由行機票訂單整體上升3倍，自由行酒店及套票訂單按月連升逾2.2倍，台灣首發團亦將於明天(18日)出發，而熱門地區為曼谷、東京及首爾，梁提到，市民請3天假便可連同節日假期出遊，預料聖誕及新年外遊市道暢旺，稍後亦會重啟旺角分行。

隨着航空公司陸續增加航線及提升航運力，梁預計，明年第一、二季度的旅行團客量及自由行總預定量將再呈現強勁增長。不過，她透露，今年9月23日至前日(15日)旅行團客量只回復達2019年同期的接近10%，而自由行產品的訂單則達2019年同期的47%，期望明年中期能回復疫情前70%的業務。