示威現場附近棄石油氣火槍等物　3學生判入更生中心

前年7月1日有網民發起遊行反對國安法，有示威者在天后一帶堵路及縱火。其後有人逃入英皇道僑興大廈，警方進入大廈搜查，在樓梯發現4個背囊，內有卡式石油氣連火槍、伸縮棍及錘子。警方其後拘捕未成年2男1女，控告他們管有物品意圖損壞財產及在公眾地方管有攻擊性武器罪。其中1人早已認罪，其餘2人經審訊後被裁定罪成。3人今日（17日）在東區裁判法院，同被判入更生中心。

3名被告依次為17歲女生關海翹、16歲葉姓葉姓男生及16歲許姓男生。關及葉同被控1項管有物品意圖損壞財產罪，指2人於2020年7月1日在北角英皇道僑興大廈2樓樓梯間，管有1支卡式石油氣連火槍；許則被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪及1項管有物品意圖損壞財產罪，控他於同日同地攜有1支伸縮棍及1個錘子。除許認罪外，關葉2人均在經審訊後被判罪成。

控方案情指，2020年7月1日，有網民發起未經批准的遊行，當晚有示威者喊叫反國安法口號，及有黑衣激進示威者堵路及縱火，在北角僑興大廈外亦有人設置障礙物。約傍晚7時，有警員到達僑興大廈外，及後在大廈2樓梯間發現4個背囊。另一邊廂，警員在大廈出入口外發現關、葉和另一女子，3人看見警員立即逃走，惟警員截停3人後沒有發現可疑，抄下3人資料後放行。但警員在樓梯間其中一個Puma背囊內，檢獲關的學生證及發現1支卡式石油氣連火槍，及另一Adidas背囊中發現伸縮棍及錘子。警員其後在英皇道14號尋獲關、葉和上述另一女子，當時3人與許和另一人在交談，5人一度逃走但不成功，他們聲稱前往購物，但說不出目的地。警方翻查閉路電視，發現當日傍晚6時許，該5人一起跑入僑興大廈後樓梯，當時葉揹著Puma背囊，而許揹著Adidas背囊，關則跟在葉的身後。警方檢驗涉案伸縮棍，發現可由引力展開及長約66厘米。

案件編號：ESCC 2493/2021