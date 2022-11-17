無業賣家網售兒童色情物品　連9孌童漢被捕　涉逾250段影片

兒童權益應該獲得確切保護，但有人將毒手伸向他們，專門收集及發布兒童色情物品，暗中滿足孌童癖好，無恥罪行令人髮指。警方網絡安全及科技罪案調查科經深入調查，今個月進行代號「跨欄」的打擊兒童色情物品行動，其中在本月2日，網罪科以涉嫌「串謀發布兒童色情物品」、「管有兒童色情物品」及「洗黑錢」罪拘捕秀茂坪區一名20歲無業男子，懷疑他自今年較早時分開始，聯同其他人在社交媒體以500至1,000港元的價錢兜售兒童色情物品。至昨日(16日)，網罪科與港島、九龍西、九龍東、新界北及新界南總區人員聯手出動，突擊搜查全港多處地點，一共拘捕9名男子(22至57歲)，涉嫌「管有兒童色情物品」。行動中，警方一共檢獲12部電腦、9部手機及4部外置儲存裝置。所有被捕人士已獲准保釋候查。

根據調查所得，被捕人士從不同渠道，包括網上社交平台、網站或點對點分享軟件來取得相關色情物品，並儲存於個人電腦裝置內，一系列案件涉及至少250段兒童色情影片，內容涉及裸露成分，未成年人士進行性行為等。就目前掌握的資料顯示，該名20歲被捕人士與另外9人並不相識，警方仍在點算及覆核相關影片及照片，暫時確認其中一名人士的電子裝置內，共儲藏多達140條兒童色情片段，現正追查各人獲得該些物品的渠道有無共通之處，以及小心審視涉事兒童的身份等資料。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

根據香港法例第579章《防止兒童色情物品條例》第3條，任何人發布兒童色情物品，一經定罪，最高可被判處監禁8年及罰款200萬港元；管有兒童色情物品，一經定罪，最高可被判處監禁5年及罰款100萬港元。另外，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬港元。

根據警方紀錄，今年頭3季共錄得55宗兒童色情物品案件，宗數較去年同期微升4%，當中有6成案件涉及網上社交平台，並有近9成受害者為女童，並有超過7成兒童的年齡介乎12至16歲。大部分案件的受害兒童，均是透過玩網上遊戲、交友或聊天程式認識犯案者。警方指出，網上遊戲同樣是一個交友平台，兒童有機會在遊戲結識立心不良的人士，犯案者會投其所好，逐步與目標結為朋友甚至情侶，之後再誘使他們自拍及傳送裸露照片或影片，而部分兒童甚至是主動提供相關物品。另外，絕大多數案件的發生地點，均為受害兒童的住所。

警方續指，相關罪行受害人承受的精神創傷難以磨滅，希望大眾教導小朋友及年輕人，切勿以為網上世界與現實世界無關，因而輕易披露個人資料、私人相片或影片予他人，若然資料被傳送出去，情況可能一發不可收拾。此外，兒童必須「帶眼識人」，不要在網上隨意接受交友邀請，以及輕易相信初認識的網友，應該學懂保護自己；家長方面，應該多加關心子女的網上活動，亦可考慮在電子設備內安裝檢測或防護軟件，留意兒童的網絡活動。