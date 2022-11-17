過去一周本港確診數字有明顯升幅　污水病毒含量水平續升

醫務衞生局今日(17日)舉行記者會，交代本港最新疫情。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一周本港的確診數字較再上一周有明顯升幅，達26.5%；而每日本地感染個案數字平均也有28.6%升幅；輸入個案則上升5.7%，佔平均每日確診個案7.6%。學校個案也有提升，過去7日有3,871名學生及561名教職員確診。另外，過去數日污水監測錄得人均病毒含量超越60萬，水平較9月初最進一步上升。

輸入個案方面，過去一周有3.9%入境旅客確診，近期入境旅客數量亦不斷上升，由10月中的5萬多人，增加至11月初有8.4萬人。他指出，現時輸入個案中有55%在機場揪出，其餘45%則抵港第1至7日驗出。死亡個案則暫時平穩，過去一周錄得68宗死亡，較上一周的73宗相若，過去一周離世病人中有60%料因新冠而離世，其餘40%則因其他原因。醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗表示，過去一周新增入院人數增加，其中來自院舍的入院人數增加，佔16%，他預料醫院病床壓力會逐漸增加，當局已有應對措施。

至於新變種株方面，本港主流變種病毒株仍然是BA.5，佔80.6%。其次是BA.4，佔4.1%。不過，新變種病毒個案有上升趨勢，其中XBB個案累計47宗本地感染；BQ.1.1個案累計55宗本地感染。世衞更表示，見到全球的BQ.1變種個案的佔比已升達16.2%。當局解釋，鄰近地區及世界其他地方有XBB、BQ.1.1新病毒株上升的現象，香港亦有類似情況，可看到有新變種病毒出現。