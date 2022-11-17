第一城10秒鎖林寶　性感女吸睛被起底　網民：拍緊廣告

沙田第一城鎖車隊素有秒鎖之稱，無論名車或普通車，個個司機都買怕，今日(17日)更出現「10秒鎖林寶」！有市民在社交平台發貼，表示在沙田第一城偶遇鎖車隊出動，圖文並茂地展示一輛停泊在附近、被鎖起的粉色林寶堅尼跑車，直言「論效率第一城鎖車隊認第二真係無人敢認第一」，惟網民卻將重點錯放在跑車旁一名身材妙曼、性感打扮的女子，並極速「起底」發現懷疑正在拍攝廣告。

事緣今午網上出現多張沙田第一城附近停泊着的一輛粉色林寶堅尼跑車，有身穿反光衣的職員正填寫車輛資料，而另一角度可見跑車其中一個車轆被鎖起，而跑車一旁則站着一名穿吊帶背心及短裙的女子，在場更有大批途人圍觀。

一眾網上看官雖然開初均為第一城鎖車隊的效率感嘆，不過其後卻將注意力轉移到性感打扮的女子身上，隨後有網民再貼出另一張稍早時間的照片，顯示該女子站在另一名戴着耳機、手持迷你咪高峰的白衣男子身旁，面向手持錄影器材的男子，懷疑正在進行拍攝工作，有網民在貼文發出後不到十數分鐘便將之「起底」，並指出疑正在拍廣告。