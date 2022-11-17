當局放寬密接長者檢疫期　第4第5日檢測無染疫可返院舍

本港人口急速老化，第5波疫情期間近萬名長者染疫離世，當中不乏院舍死亡個案，反映長者屬新冠肺炎的高危人群。因應院舍個案有上升，會做密切接觸者追蹤，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(17日)公布，安老院/殘疾院舍被界定是密切接觸的院友，將安排檢疫中心接受檢疫。為紓緩檢疫中心壓力，檢疫日數會由早前的7日，改為安排密切接觸者做核酸檢測，在第2及第4日，密切接觸者若在第4日核酸檢測及第5日快測無驗出病毒，可提早離開檢疫中心，返回院舍。

另外，當局公布過渡疫苗通行證安排。由於本月30日起，5至11歲人士須已接種兩劑疫苗；12歲或以上人士一般須已打足3針，方能符合「疫苗通行證」的接種要求。不過，若早前持有免針紙的人士，經醫生評估適合並開始打針，原需等候最多6個月才打到3針，故未能符合疫苗通要求。政府將推出過渡安排，容許現時或過往曾持有免針紙的人士，在開始打針但尚未符合疫苗通要求期間，獲發過渡疫苗通行證，其有效期會是直至下一針疫苗的建議接種日期為止。合資格獲發此通行證的市民，主要包括：準備開始接種、以及已開始打針的免針紙持有人。