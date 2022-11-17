港失業率跌至3.8% 仍有逾14萬人無工開

本港復常步伐龜速，拖慢就業市場復甦。政府統計處今日(17日)公布，今年8至10月失業率為3.8%，是連續第6個月錄得跌幅，惟僅較7至9月的3.9%微跌0.1個百分點；同期就業不足率1.7%，同樣下跌0.1個百分點。

最新數據顯示，本港今年8至10月的總就業人數為3,648,600人，較上3個月增加約19,700人。同期的總勞動人口3,796,000人，增加約11,800人。失業人數則減少約7,900人至147,400人；就業不足人數為63,400人，減少約5,600人。按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，最新失業率下跌0.6個百分點至5.2%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.8個百分點至5.4%；零售業失業率下跌0.5個百分點至5.2%。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工市場短期前景展望，取決於本地經濟活動的表現。金融狀況收緊將繼續抑制需求，若疫情持續受控，防疫措施適度放寬，再加上消費券幫助，經濟活動應能逐漸復常，改善就業市場。